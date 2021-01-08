Deva’dan 10 Ocak ziyareti

MURAT ÇETİN

Deva Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, gazetemizi ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutladı. Vargeloğlu ziyarette yaptığı açıklamada, “Yazmanın, çizmenin, soru sormanın bile bedele bağlandığı günümüzde çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz.” dedi.

İl Başkanvekili Orhan Veli Yalçın, Mali İşler Başkan Yardımcısı Gökhan Günder, Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli ve İl Teşkilatı Genel Sekreteri Yaren Güney’in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Vargeloğlu, gazeteciler günü nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin korunması ve geliştirilmesi, demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden biridir. Bu husus aynı zamanda, ülkemizin itibarının yükselmesiyle de doğrudan ilgilidir. Basının, yaşanan sorunları özgürce ele alabilmesi ve kamuoyunun dikkatine sunabilmesi, yapılan yanlışları azaltacaktır.

Ülke olarak temel hedefimizin, en ileri demokratik standartlara ulaşmak olduğunu bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz. Bu hedefe ulaşmamızda kuşkusuz basının ve gazetecilerin etkisi çok fazla olacaktır. Değerli basın çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz.''