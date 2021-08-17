DEVA’dan aile hekimleri yönetmeliğine tepki!

DEVA Partisi Çorum İl Sağlık Politikaları Başkanı Dr. Özgür Özçerezci, aile hekimlerinin yurt çapında iş bırakma eylemleriyle protesto ettikleri yeni yönetmeliği eleştirdi.

DEVA Partisi İl Sağlık Politikaları Başkanı Özçerezci konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bu yönetmelik marifetiyle, kamu idaresinin keyfi uygulamalarının önü açılmıştır. Temel sağlık hizmetlerinde aksamalar kaçınılmaz hale gelmiştir. Kamuoyuna aksettirilenin aksine tam bir ‘ceza yönetmeliği’ niteliği taşımaktadır. Halkımızın sağlığı için fedakârca çalışan aile hekimliği çalışanlarımızı haklı mücadelelerinde destekliyoruz” dedi.

Özçerezci, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlgili meslek kuruluşunun yoğun tepkisi üzerine geçtiğimiz hafta geri adım atılarak tarama ve takip katsayısı yükseltilmiş olmakla beraber, içerdiği diğer pek çok unsur ile bu yönetmelik, aile hekimliği sistemi içindeki sağlık çalışanlarının motivasyonunu kırmış, zaten halihazırda büyük zorluklar içerisinde icra ettikleri mesleklerinden kopma noktasına getirmiştir. Son dönemde binlerce sağlık çalışanının iş bırakması ve istifa dilekçesi vermesi bu durumun tezahürüdür.”

Bu yönetmelik marifetiyle, iş akdi feshinin kolaylaştırıldığını ve iş güvencesinin ortadan kalktığını iddia eden Özçerezci, “Sosyal medya paylaşımları yasaklanmış ve ifade özgürlüğü kısıtlanmıştır. Yeni cezalar ve ilave ceza puanları ile kamu idaresinin keyfi uygulamalarının önü açılmıştır. Yeni yönetmelikle; aile hekimliği sistemine kaldıramayacağı kadar çok yük yüklenmiş, temel sağlık hizmetlerinde aksamalar kaçınılmaz hale gelmiştir. Özetle, yeni yönetmelik kamuoyuna yansıtılanın aksine tam bir ‘ceza yönetmeliği’ niteliği taşımaktadır. Özellikle Covid-19 pandemisi döneminde hayatları pahasına halkın yardımına koşan bu camiaya yapılan açık bir haksızlık ve saygısızlıktır.” şeklinde kaydetti.

Özçerezci açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Halkımızın sağlığı için fedakarca çalışan aile hekimliği çalışanlarımızı haklı mücadelelerinde destekliyoruz. Çalışma koşullarının cezalandıran değil, teşvik eden bir yasal zemine dayalı olması gerektiğine inanıyoruz. DEVA Partisi olarak, sistemin tüm yükünün sağlık çalışanlarının omuzlarına yüklendiği bir sağlık sisteminin adil ve sürdürülebilir olmadığının farkında olarak, ekonomik koşulları iyileştirilmiş, iş-yaşam dengesi iyi kurulmuş bir sağlık camiası yaratmayı taahhüt ediyoruz.”