Deva’dan israf eleştirisi

Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum mitingi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kimse şaşırmadı jet gibi geldi yel gibi gitti. Bırakın daha önceki 21 yıldır tutulamayan demiryolu, havalimanı gibi sözlerinin yenilenmesini, bir iğne bile desteği alamadan Anadolu Kaplanı şehrimizden ayrıldı”dedi.

Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, basın açıklamasında şu soruları sordu:

“Şehrimize ne fayda, alelacele bir gezinin ne gereği vardı ve bu gezinin maliyeti Türk milletine ne kadar oldu? 21 yıldır ülkeyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanını, İlçelerden taşıma, kamu kurumlarında yoklama, belediye personellerinin zorlama ile toplanması ile meydanı 15 bin kişilik meydanı doldurduk diye kandırabileceğinizi mi sandınız? Ne kadar doğru, ne kadar etik, böyle yaparak kimi aldatıyorsunuz? Açılış adı altında Cumhurbaşkanına program yapıp miting yaparak Devletin tüm imkanlarını kullanmak ettik mi? Diğer partilerin hakkına girdiğinizi düşünüyor musunuz? İnsanları açlık sınırı altında bırakıp, miting alanında ve çevresindeki reklam broşür, afiş, bilboard, araç kiralama, tüm ilçelerden taşınan insanların ulaşım masrafları dahil tüm giderler kim tarafından karşılandı? Kardeşlik, birlik ve hoş görü şehri olan Çorum da, adının barış olduğu Kadeş Meydanı’nda halkı kine, nefrete ve kaosa sürüklemek için küfür dolu, hakaret dolu afişler ve karikatürler yakıştı mı sizlere? Ülkenin Cumhurbaşkanını bu şekilde ağırlamak yakıştı mı sizlere? Deva Partimizin, sözleşme ile parasını ödediğimiz ve sözleşmemiz devam ederken talimat vererek, billboardlarımızı nasıl bir korku, hangi yetki ile kaldırtabiliyorsunuz? Gelecek Partisinin tabelasından korkup, yüz binlerce lira para harcayıp binaya afiş yaptıracak kadar bu para bolluğu nerden, kimden geliyor? Giresun’dan Erzincan’a Konya’dan Bolu’ya binlerce güvenlik kuvvetini Çorum’a getirerek kimi kimden koruyorsunuz? Bu kolluk kuvvetlerimize yazık değil mi? Kamu belediye araçları ile siyasi parti bayrakları asılması ne kadar etik?”

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022, 17:38