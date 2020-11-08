DEVA’dan Türk İş’e destek ziyareti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Çorum ve Amasya İl Teşkilatları, Türk-İş İl Temsilcisi ve Şeker-İş Şube Başkanı Sefer Kahraman'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi yöneticileri mecliste görüşülen torba yasa ile ilgili işçilerin çekincelerini dile getiren Türk-İş’in, 81 ilde yaptığı basın açıklamalarını desteklediklerini dile getirdiler.

DEVA Partisi yöneticileri yaptıkları açıklamada, düzgün ekonomik bir politika üretemediği için her durumdan kaynak yaratmayı mübah sayan mevcut hükümetle karşı karşıya olduklarını belirterek, “Kaynak üretmek için gelenekselleşen vergi ve imar aflarının, hukuk düzenini alt üst etmesinin yanında, halkımızın hayatını da hiçe saydığı yakın zamanda İzmir'de yaşanan deprem felaketi ile bir kez daha acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte torba yasa ile getirilen 25 yaş altı gençlerimize ve 50 yaş üstü çalışanlara reva görülen part-time çalışma sözleşmeleri ile emeklilik hayalleri, hayal olarak kalacak. Mevcut hükümet, bu aflar neticesin de zaten kayıt dışının hat safhada olduğu bir ortamda, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak yerine, kabile devlet olmak için gereken adımları hızla atmaktan çekinmemektedir. Şu unutulmamalıdır ki Türkiye 1'den büyüktür” dediler.

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ise torba yasa ile ilgili yaptığı değerlendirmede pandemi ile boğuşan Türkiye’nin, mevcut sıkıntıları aşmak yerine, şimdi de torba yasanın getirdiği sorunları yaşamak zorunda kalacağını dile getirerek,

“Yeni kanun teklifi pandemi sürecince çalışanların 1.168TL’ye mahkum edilmesi sıkıntılarını gidermek yerine yeni dertler sahibi olmasını sağlıyor. Günlük 40 lirayı bile bulmayan bu tutarlarla bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağı ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettiremeyeceği bir gerçektir. Uygulamada, çalışan tarafında önemli hak kayıpları söz konusudur, kısmi çalışma ödeneği denilmesine rağmen işçiler zaten tam zamanlı ve hatta fazla mesai yaparak çalışmaya devam etmektedirler. Kısmi çalışma denen sistem, işsizlik ile kıvranan ülkemizde, tam çalışmalarda bile kısmi çalışma denen ucube sistem yüzünden eksik prim yatmasına, çalışanların geleceklerini karartmasına sebep olacaktır. Yani firmalar, işletmeler iş bulamayan gençlere eksik primli çalışmayı teklif edecek, iş bulmak için başka şansı olmayan gençler kabul edecek fakat ön görmediği bir gerçek ile yüzleşmek zorunda kalacaktır ki, emeklilik için prim gün sayılmayan, bu sistem ilerde emeklilik hayallerini yok edecektir. Öte yandan işten çıkarma yasağı ile birlikte uygulanan ücretsiz izinde devletin vermiş olduğu nakdi destek vatandaşlarımızı açlığa mahkûm etmektedir. Ayrıca uygulamada ücretsiz izne çıkarıldığı söylenen işçilerin çalıştırılmaya devam ettiği, bazı işverenlerin bu uygulamaları suiistimal ettiği de bilinmektedir” dedi.

Hükümetin, bu sıkıntılara deva olmak yerine torba yasa ile kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına, damga vergisi ve gelir vergisi stopajı istisnası getirildiğini kaydeden Vargeloğlu, “Çalışan için ödenen vergi ve SGK primlerinin bir nevi istihdam vergisi olduğu düşünüldüğünde, teşvikler iddia edildiği gibi çalışanlara değil işverenlere getirilmektedir. Bu madde bir kişinin tam zamanlı yapacağı işi, kısmi zamanlı iki çalışana yaptırmayı amaçlamaktadır. Böylece işsizlere iş bulamayan iktidar, eldeki işleri ve bir maaşı birkaç kişiye paylaştırıp işsizliği azaltmaya çabalamaktadır. Bunun anlamı, zaten asgari ücretin çok altındaki ücreti alan çalışanların gelirlerinin daha da düşmesidir. Torba yasa teklifi maalesef gençlerimizin bugününü de yarınını da düşünmeden hazırlanmıştır. Kanun teklifinin 32. maddesine göre kısmi zamanlı çalışan gençlerin, çalışma gün sayılarının ayda 10 günden az olması durumunda emeklilik primlerinin işveren tarafından ödenmesine son verilmektedir. Teklife göre emekli olmak isteyen ve 10 günden az çalışan gençlerin primlerini kendilerinin ödemesi gerekmektedir. Yani genç kardeşimiz 10 günlük çalışma karşılığı 981 TL kazanacak ve bu paranın 588TL’sini emekli olabilmek için 49 TL’sini de sağlık hizmeti alabilmek için SGK’ya ödeyecektir. Yani geriye geçinmesi için kendisine kalacak miktar 344 liradır. Zaten ayda otuz günden az çalıştığı için oldukça düşük ücret ile geçinmek zorunda kalan gençlere primlerini de kendilerinin ödemesini reva görmenin hiçbir izahı yoktur. Deva Partisi olarak gençlerin istihdam edilebilmeleri için alınacak tüm adımları destekliyoruz. Ancak, bu önlemler sosyal güvenlik gibi temel bir hakkın ortadan kaldırılmasına yol açmamalı, gençlerin geleceğini daha da zorlaştırmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020, 20:49