Devir tamam, yakında yıkılacak

Tarihi Çorum Meydanı Projesi için Ziraat Bankası’nın devri gerçekleştirildi. Yıkımın yakın zamanda yapılacağı belirtildi.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, şehrin tarihi kimliğinin açığa çıkarılması, korunması ve tarihi bir meydana kavuşması için yapılan çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Ulucami’nin etrafındaki Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası, Saat Kulesi, Velipaşa Hanı gibi tarihi yapıların bulunduğu bölgelerde kamulaştırma çalışmaları son aşamaya gelirken Halk Bankası Çarşı Şubesi'nin yıkımı da kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek.

Tarihi Çorum Meydanı projesi içerisinde kalan Ziraat Bankası Şubesi'nin boşaltılması için de önemli bir adım daha atıldı. Halk Bankası Çarşı Şubesinin boşaltılması ve yıkım çalışmalarının başlaması ile gözler Ziraat Bankası binasına çevrilmişti.

Ulucami civarında yer alan Ziraat Bankası binasının meydan yapılmak üzere Çorum Belediyesi'ne devredilmesiyle ilgili yaptıkları çalışmaların çok olumlu yönde ilerlediğini kaydeden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Tarihi Meydan Projesini hayata geçirmek için titiz ve yoğun çalışıyoruz. Adeta ilmek ilmek işliyoruz. Bu uzun süreci mümkün olduğu kadar kısaltmak bir an evvel şehrimizle tarihi meydanı buluşturmak istiyoruz." dedi.

Ziraat Bankası yerine 21 milyon TL değer biçildiğini, bunun da bankanın ileriye yönelik tahakkuk edecek vergi borçları karşılığında mahsup edilmek üzere yerinin belediyeye devrinin gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Aşgın, “Ziraat Bankası’nın yıkılmasıyla da meydan projesinin gerçekleşmesinin önünde hiçbir imar sorunu kalmıyor." dedi.

Tarihi meydanın içerisinde yer alan Dikiciler Arastası, Saat Kulesi’ne bakan dükkânların cephe sağlıklaştırması gibi çalışmaları yaptıklarını, eski Halk Bankası binasını ve Ziraat Bankası binasını da kısa sürede yıkacaklarını vurgulayan Başkan Aşgın, "Tüm çalışmamızda olduğu gibi Tarihi Meydan Projemizde de her zaman yanımızda yer alan ve desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, AK Parti Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'ya, AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı'ya, tüm teşkilatımız ve Belediyemizdeki mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu. (Haber Merkezi)