'Devlet millet kaynaşmasını hazmedemeyenler devrede'

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Van Özalp'te Vefa Destek gurubu'na yönelik saldırıyı kınadı. "Göğsümüzü kabartan salgınla mücadele sürecinde, göğsümüzü dağlayan vahim bir olaylarla sarsıldık" diyen Kavuncu, devlet-millet kaynaşmasını hazmedemeyenlerin yine devrede olduğunu söyledi.

Şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Milletvekili Erol Kavuncu, konuya ilişkin açıklamasında şunları ifade etti, "Van Özalp’te eli kanlı terör örgütü PKK gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Mübarek Ramazan günü, ihtiyaç sahibi mazlum insanlara yardım ulaştırmak için yola çıkan Vefa Destek Gruplarına hain bir saldırı düzenledi. Alçaklıklarına zaman, mekân ve bölge farkı gözetmeksizin devam eden terör örgütü devlet ile milletin kaynaşmasını hazmedemeyerek kanla beslendiğini gözler önüne serercesine hainliklerine bir yenisini daha ekledi. Cansiperane bir şekilde görev yaparak halka hizmet götüren vefalı insanlara yönelik gerçekleştirilen hain ve alçak saldırıyı lanetliyoruz.

Vefa Destek Grubu’na yapılan insanlık dışı saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Diğer taraftan, Adana Yüreğir’de ise mesai gözetmeksizin hizmet eden, ilçe kaymakamının da eşlik ettiği Vefa Destek Grubunun çalışmalarını engellemek için sözlü ve fiziki tacizde bulunan müessif bir olay daha yaşandı. Saldırıyı düzenleyen kişinin CHP Gençlik Kolu Başkanı olduğu belirtildi. Hiçbir çıkar gözetmeksizin milli ve manevi hasletlerle bir hayır duası almak adına büyüklerimizi ve hastalarımızı baş tacı ederek bütün dünyaya örnek olacak destansı bir süreci sürdüren görevlilerimize yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Bu zorlu süreçte büyük bir başarıya imza atan başarıyla yürütülen süreci baltalamaya çalışanlar, asla başaramayacaksınız. Sosyal Vefa Destek Guruplarının yanındayız."

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 16:43