‘Devleti itibarsızlaştırmak kimseye bir şey kazandırmaz’

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlara riayet etmek yerine, kararlara muhalefet etmenin, gündelik siyasetin en aciz vasfı, cehaletinse en bariz göstergesi olacağını söyledi.

Devletin sunduğu imkanları küçümsemenin, görmezden gelmenin ve itibarsızlaştırmaya çalışmanın Türk milletine hiçbir şey kazandırmayacağını ifade eden MHP İl Başkanı Karapıçak, “Millet olarak devletimizin her konuda vermiş olduğu mücadeleyi özümseyerek hareket etmeliyiz. Dar çerçevede anlık ve kısır düşüncelerden sıyrılmalıyız. Yalnızca kendi düşüncelerimize ve kendimizi inandırdığımız gerçeklere değil, tüm insanlığın yaşadığı dünyanın gerçeklerini kavramalıyız.” dedi.

Devletin bilim kurumları ile istişareleri neticesinde Türk halkına bildirilen tedbir ve kurallara harfiyen riayet etmek gerektiğini kaydeden İl Başkanı Karapıçak, şu açıklamayı yaptı: “Alınan kararlara riayet etmek yerine, kararlara muhalefet etmek gündelik siyasetin en aciz vasfı, cehaletinse en bariz göstergesi olacaktır. Devletin sunduğu imkanları küçümsemek, görmezden gelmek, itibarsızlaştırmaya çalışmak aziz Türk milletine hiç bir şeykazandırmayacaktır.

Kovid-19 virüsü ile mücadelede dünya devletlerinin ne kadar zorlandıkları görünen bir gerçek iken, bu mücadelede gece- gündüz demeden çalışan emek veren insan ve kurumlarımızın emeğini hiçe sayar mahiyette tutum ve davranış içerisinde bulunmak, insafsızlık venankörlük olacaktır.

Devletimiz tarafından verilen kararlı mücadelede bizlere düşen Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda alınan tedbirlere eksiksiz uymaktır.

Geçtiğimiz hafta sonu 31 ilimizde uygulanan sokağa çıkma yasağının hemen öncesinde yaşanan olaylar üzüntü vericidir. İki günlük sokağa çıkma yasağını beklenmedik tavır ve tutumla karşılayan vatandaşın tedirginliği bir nebze olsun izah edilebilir ancak; 63 milyonda 150-200 bin kişinin dışarda olup market ve fırınlara yönelmesinden kriz ve kaos devşirmeyeçalışan ihanet şebekesinin hainliği affedilemez.

Devletimiz gayet akl-ı selim bir üslupla süreci yönetmektedir. Şükürler olsun ki gıda ve ilaç stoklarımız Dünyanın 94 ülkesine yardım edebilecek kadar yeterlidir.

Milletimiz rahat olsun, kriz çığırtkanlarına prim vermesin. Devletimizin alacağı her türlü kararı sağduyu ve olgunlukla karşılayarak destek olalım.

Çorumlu hemşehrilerime sürecin başından beri gösterdikleri hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Ayrıca vefa sosyal destek guruplarında fedakârca çalışan kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2020, 21:36