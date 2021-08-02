‘Devletimiz bu hainliklere gereken cevabı verecektir’

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, meclis toplantısının Ağustos ayı birinci oturumunda 32 il de meydana gelen orman yangınları ile ilgili açıklama yaptı. Mehmet Bektaş, yapılan bu hainliğe devletin gereken cevabı vereceğini söyledi.

Geçmişte hain terör örgütlerinin ve onun uzantılarının bu tür hain eylemler için provokasyonlar yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirten Mehmet Bektaş, “Bu vatan hainlerinin ve onlara destek veren yandaşları şunu iyi bilmeleri gerekir ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti tüm bu hainliklere gereken cevabı verecektir. Milli birliğimizi bozmaya bu hainlerin ve yandaşlarının gücü yetmeyecektir. Bu yangınlara sebep olanları ve yandaşlarını Rabbim kahru perişan eylesin” dedi.

İtfaiye erlerinin büyük bir özveri ile yangınlarına müdahale ettiğini ifade eden Bektaş, “Yangınların kontrol altına alınarak tamamen söndürülmesi için devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş ve yangın bölgelerinin tamamını afad bölgesi olarak bildirmiştir. Yangıların söndürülmesi ve vatandaşlarımızın kayıplarının karşılanması için gerekli çalışmalar yürütülmektedir” diye konuştu.

Türk milleti bir ve beraber olduğu müddetçe her zorluğa göğüs gerip üstesinden geleceğine inandığını aktaran Bektaş, “Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangınların kontrol altına alınmasın da söndürülmesinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.