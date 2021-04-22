‘Devletimiz gelecek nesillerin omuzlarında yükselecek’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. kuruluş yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Milletvekili Kavuncu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının aynı zamanda ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla demokratik bir zeminde yükselen Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olduğunu ifade ederek, “İstiklal ve istikbal mücadelesini kararlılıkla sürdürerek tarihe yön veren aziz milletimiz için Meclis’in kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur.” dedi.

“23 Nisan, bin yıllık kadim geleneği atiye taşıyan Milli Mücadele'mizin dönüm noktasıdır.” diyen Kavuncu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Milletimiz, esaret altına girmeyeceğini, ayağına pranga vurulamayacağını, milli iradenin tutsak edilemeyeceğini 23 Nisan 1920'de tüm dünyaya göstermiştir. İşgalci ve istilacı düşmanlara karşı bağımsızlık ve hürriyet meşalesini yakan TBMM, başta gönül coğrafyamız olmak üzere, esaret altındaki her millete de bağımsızlık ve direniş ilhamı olmuştur.

Milletin ve vatanın en zor günlerinde teşekkül eden, milli mücadelenin merkezi olan TBMM devraldığı istiklal, hürriyet ve milli irade mirasını bugüne kadar başarıyla sürdürmüştür. Milli iradenin tecelligahı gazi Meclis, milletimizden aldığı güçle, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için görevinin başındadır.

Bu toprakları vatan kılan ecdadımızın emaneti olan bu güzel ülkeyi, her alanda büyütmek, küresel bir aktör haline getirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizle bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da hainlere geçit verilmeyecek, ulusal egemenlik ebediyen payidar olacaktır.

23 Nisan sadece Ulusal Egemenliğin değil, aynı zamanda çocukların bayramıdır. Bu mutlu gün; yarının büyükleri dünya çocuklarına barışın ve sevginin timsali olarak hediye edilmiştir. Her yıl bu bayram; her ırktan çocuğun katılımıyla kutlanarak barış mesajları vermekte, gelecekte ulusları yönetecek olan nesilleri ortak bir coşku etrafında bir araya getirmesi münasebetiyle de dünya barışına katkı sunmaktadır.

Salgın nedeniyle bayramı meydanlarda kutlamayacak olmamızın mahzunluğunu yaşasakta önceki bayramlarda olduğu gibi aynı coşkuyu, aynı sevgiyi ve neşeyi yüreklerinizde hissediyoruz. Sevgili çocuklar, tüm dünyanın ve ülkemizin zor günlerden geçtiği şu dönemde evde kalarak kurallara uyarak göstermiş olduğunuz sabır, kararlılık gelecek güzel günlerin müjdecisidir.

101 yıl içerisinde saygın ve örnek bir ülke olan devletimiz, gelecek nesillerin omuzlarında daha da yükselecektir. Bu gün çocuklarımıza aşılayacağımız değerler, onlara vereceğimiz emek; daha güçlü bir Türkiye; huzur ve barış dolu bir dünyanın teminatıdır.

Bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızın hür bir şekilde dalgalanmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. kuruluş yıldönümünü, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum. Bu günleri bizlere hediye eden kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 19:19