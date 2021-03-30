EROL TAŞKAN

Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, önceki gün vefat eden Kore Gazisi Rıza Kabasakal’ın cenazesinde, Vali Mustafa Çiftçi başta olmak üzere devlet erkanının kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, “Devletimiz var olsun, hayatımızda da vefatımızda da, mutlu günümüzde de, acı günümüzde gazilerimizi yalnız bırakmıyor.” dedi.

Kore Gazisi Kabasakal’ın hayatı boyunca gönlünün vatan ve millet için çarpan koca bir çınar olduğunu söyleyen Muharrem Gül, merhum gazimizin Çorum’da gaziliğin simgesi haline geldiğini, O’nu kaybetmiş olmanın hüznünü yaşadıklarını dile getirdi.

“Sevilmek, sayılmak ve hatırlanmaktan başka insan şu fani dünyada ne ister ki?” diyen Muharrem Gül, Kore Gazisi Rıza Kabasakal başta olmak üzere ebediyete yolcu ettikleri tüm gazileri ve bu vatan için can veren şehitleri minnet ve dualarla andığını belirterek, “Bu hüzünlü günümüzde başta Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi olmak üzere bizleri yalnız bırakmayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bizlerin üzerinde bulunan gazilik şerefinin değeri, bu vatanın ve bu milletin sonsuz değerinden gelmektedir. Bu onuru taşırken bizlerin yanında yer alan, gazilerimize ve şehitlerimize gereken hürmet ve saygıyı gösteren herkesin gönlümüzün baş köşesinde yeri var.” diye konuştu.