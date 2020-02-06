‘Devletimizden Allah razı olsun’

RECEP MEBET

Çorum merkeze bağlı Eskikaradona (Karadonayşe) Köyü’nde metruk bir evde yaşam mücadelesi veren engelli çift, duyarlı vatandaşların girişimleri sonucunda Kırşehir’de bir bakım merkezine yerleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışma sonucunda bulundukları ortamdan alınarak bakım merkezine nakledilen Kiraz-Bekir Bekmezci çifti, devletin şefkat eli sayesinde tekrar hayata tutundu.

Yaşlı çiftin bakımevine yerleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren köy halkı da, Vali Mustafa Çiftçi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban’a şükranlarını ifade ettiler.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2020, 11:09