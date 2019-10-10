‘Devletimizin ve ordumuzun yanındayız’

Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdiklerini açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, “Türk Milliyetçileri Türk Devletinin ve Türk Ordusunun yanındadır.” dedi.



Türk Ordusunun bu operasyonu kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan yapacak güç ve kararlılıkta olduğunu belirten MHP İl Başkanı Karapıçak, açıklamasında şunları dile getirdi: “Devletimizin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak ve ülkemizi tehdit eden terör unsurlarını kaynağında yok etmek için yapacağı operasyonu sonuna kadar destekliyoruz.

Hükümetin bu konudaki kararlı duruşundan taviz vermeden, terör nerede sona erecekse oraya kadar gitmesini arzu ediyoruz. Emperyalist güçlerin, devletimizin varlığına, birliğine kast eden tutumları ve hesapları boşa çıkarılmalıdır. Ordumuz bu operasyonu kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan yapacak güç ve kararlılıktadır.

Kamuoyunda savaş karşıtlığı adı altında, devletimizin yapacağı operasyonu baltalamaya çalışanlar, FETÖ ve PKK ağzıyla konuşanlar ayaklarını denk alsınlar!



‘TÜRK DEVLETİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR’

Otuz yılı aşkın süredir canımıza, malımıza, insanımıza ve birliğimize kast eden ihanet şebekeleri kaynağında yok edilecektir.

Ülkemizi ve ekonomimizi tehdit eden göç dalgası sınırlarımızın dışında tutulacaktır. Emperyalistlerin terör koridoru dağıtılıp, hesapları tarihin çöplüğüne atılacaktır. Milletimiz rahat olsun ve operasyonu bahane ederek suyu bulandırmaya çalışan şer odaklarına prim verilmesin.



‘TÜRK DEVLETİ GÜÇLÜDÜR’

15 Temmuz’da içerdeki hesapları nasıl bozduysa, Barış Pınarı Operasyonu ile de dışarıdaki hesapları ve tezgahları bozulacaktır. Rabb'im Ordumuzu muzaffer eylesin, yar ve yardımcımız olsun.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019, 20:05