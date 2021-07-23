‘Devletin bütün imkanlarıyla vatandaşımızın yanındayız’

FATİH BATTAR

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu önceki gün İskilip’in Aşağı Örenseki köyünde çıkan yangın sonrasında bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yangınzede ailelerle görüşen Kavuncu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin bütün imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Kavuncu; “Çok şükür ki herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, vatandaşlarımızın hiçbir mağduriyet yaşamayacaklarını, güçlü devletimizin bütün imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanlarında olduğunu ifade ettik.” dedi

Kavuncu’ya incelemelerde İl AFAD Müdürü Elvan Kaya, İskilip AK Parti ilçe Başkanı Yusuf Kaya ve köy muhtarları eşlik etti.