Devletin Valisi Milletin Hâmisi

HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

Vali Mustafa Çiftçi gazetemizi ziyaret etti.

Devlet adamlığındaki kararlılık ve başarısını gönül insanlığı konusunda da en üst çıtalara taşıyan Vali Mustafa Çiftçi, muhabbet deryası kadar duru sohbetiyle de gönül soframızı bereketlendirdi.

Çorum’da göreve başladığı günden itibaren Çorumlular’la arasında her geçen gün kartopu gibi büyüyen bir sevgi inşa eden Vali Mustafa Çiftçi’nin “Çorumlular’dan neden bu kadar saygı ve sevgi görüyor?” sorusunun cevabı, bence başlı başına incelenmesi gereken sosyolojik bir konudur.

Çorum’da görev yapan tüm valileri aynı kefeye koymak elbette imkansız fakat, pek çoğunun da tornadan çıkar gibi aynı tip ve aynı davranış modellerini sergilediğine yıllar boyu şahit olduk. Geneli devletin babacan ve merhamet yüzünü göstermek yerine, mahkeme duvarı gibi tavırlarıyla adeta devlet millet kaynaşmasının önünde yıkılması zor bir duvar gibi durdu.

Bugün geldiğimiz noktada, Çorum’da büyüklerin evladım diyebildiği, yaşıtlarının dost olarak gördüğü, küçüklerin abisi kabul ettiği bir kimlik karşımızda. Devletin Valisi olarak devletin sıcak yüzünü, merhametini, babacan tavrını taşıyan Vali Mustafa Çiftçi, garip guraba başta olmak üzere tüm kesimlerin de hamisi durumunda. O yüzdendir ki, Vali Mustafa Çiftçi’yi en kısa cümlelerle tarif etmek gerektiğinde, gönlümüzden Devletin Valisi Milletin Hamisi sözleri dökülüyor.

Devletin en üst makamdaki temsilcisi olan Vali Mustafa Çiftçi’yi gazetemizde tüm kimliklerini bir tarafa bırakmış, vatandaş Mustafa Çiftçi olarak ağırladık. Değerli bir dost, samimi bir kardeş, kıymetli bir insan olarak adım attığı hanemizde, gönül soframızı sohbetiyle bereketlendiren vatandaş Mustafa Çiftçi’ye ziyareti ve samimiyeti için içtenlikle teşekkür ediyorum.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 12:37