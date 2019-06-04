Devletle millet bayramlaştı

Çorum’da Ramazan Bayramı nedeniyle valilik ve belediye tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Hürriyet meydanında Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bayramlaştı.

Bayramlaşma programına katılan Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, CHP Çorum milletvekili Tufan Köse ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, birlik ve beraberlik mesajları vererek, Ramazan Bayramı’nın ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olması için temennide bulundular.

Programın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Saat Kulesi’nde hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2019, 20:30