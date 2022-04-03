Devrilen ağaç aracın üzerine düştü!

FATİH BATTAR

Çorum'da 2 gündür etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilerek park halinde olan aracın üzerine düştü.

Ekipler ağacın dallarını elektrikli testereyle keserek kaldırdı.

Saat Kulesi'nde 15:30 sıralarında civarında bir ağaç şiddetli fırtına nedeniyle devrildi. Ağaç, park halinde olan aracın üzerine düştü.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye araçların üzerine düşen ağacın dallarını elektrikli testereyle keserek ağacı kaldırdı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022, 16:18