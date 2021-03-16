Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı İbek köyünde devrilen traktörün altında kalan Selami Alagöz hayatını kaybetti.

İddialara göre tarlaya gübre atmaya giderken traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Talihsiz gencin cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, merhumun yarın İbek köyünde toprağa verileceği öğrenildi.