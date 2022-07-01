FATİH BATTAR

Çorum'da devrilen traktörün altında kalan eski muhtar hayatını kaybetti.

Olay bugün Laçin'in Gökçekaya köyünde meydana geldi.

İddialara göre eski muhtar İdris Öney, tarlada çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Öney, devrilen traktörün altında kaldı. Öney'in kaza yaptığını gören yakınları hemen Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler eski muhtarın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022, 16:49