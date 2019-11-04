‘Dijital dünyanın bağımlısı değil kazananı olmalıyız’

EROL TAŞKAN

TBMM Bilişim ve Teknoloji Bağımlılığı Araştırma Komisyonu tarafından davet edilerek, tecrübe ve bilgisine başvurulan Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Bedir Kaya, çağın bağımlılığı olarak nitelendirilen teknoloji bağımlılığı konusunda önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

BAĞIMLISI DEĞİL KAZANANI OLMALIYIZ

Abdullah Bedir Kaya, dijital çağın bağımlısı olmaktan öte, kazananı olarak sektörde yer almanın önemine vurgu yaptığı açıklamasında, dijital oyun bağımlılığına neden olan esasların, gerçek hayatta faydalı işler için kullanılan argümanlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Dijital oyun sektörünün 2018 gelirinin 101 milyar dolar olduğunun altını çizen Abdullah Bedir Kaya, "Bu sektörün gençlerimizi bağımlılık batağına çekmesine müsaade etmeksizin, bağımlılığa neden olan dinamikleri doğru bir şekilde lehimize kullanarak gençlerimizi eğitmeliyiz. Bu da Z kuşağı adını verdiğimiz çağımız gençliğinin eğitimi ancak dijital bir dönüşümle ve toplumun desteğiyle mümkündür." dedi.

Gençler üzerinde yapılan araştırmalar ve dijital bağımlılığın gençlerin hayatındaki olumsuz etkileri hakkında bilgi veren Kaya, oyun bağımlısı gençlerin çoğunlukla tüm vaktini dijital ortamlardaki online oyunlara ayırdığını, hayatlarının merkezine koydukları oyunların, geri kalan tüm aktivite ve değerleri geri plana attığının ortaya çıktığını bildirdi.



YOK SAYMAK YERİNE DOĞRU ANLAMALIYIZ

Dijital dünyanın yok sayılmasının mümkün olmadığına işaret eden Kaya, yok saymak yerine doğru anlayıp doğru eğitim modellerinin uygulanması ve riskin faydaya dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

"Çocuklarımızı yaşayacakları zamana hazırlama konusunda daha dikkatli ve aceleci olmamız gerekir." diyen Kaya, her şeyin baştan sona yenilebileceğini, yıkılıp tekrardan yapılabileceğini hatırlatırken, bu konuda yıkılıp tekrardan inşa edilemeyen unsurun insan hayatı olduğunu, yanlış yetiştirilen bir neslin heba edilmiş en büyük zenginlik olacağını, bu sebeple işi baştan sıkı tutmanın vazgeçilmez olduğunu ifade etti.



YENİ MODEL BAŞARIYI ARTIRIYOR

Kaya, kendi geliştirdikleri yeni eğitim modeli ile, gençleri dijital bağımlılığa sürükleyen sistemin, eğitime adaptesi ile bağımlılığı körükleyen olmaktan öte, başarıyı destekleyen, öğrenmeyi artırıp takım ruhunu ve bireyselliği aynı anda kazandırabilen bir kabiliyet içerdiğini anlattı. Kaya, sistemin içerik ve nasıl çalıştığı ile ilgili detaylı bilgileri, önümüzdeki süreçte kamuoyu ile daha detaylı paylayacaklarını bildirdi.

Başarılı çalışmalarıyla her geçen gün yükselen Hitit Üniversitesi'nin gençlerin geleceğinde önemli roller üstlenip sorumluluk alması ve bu alanda bilgi ve tecrübesine başvuruluyor olması, Çorumlular tarafından bir kez daha takdirle karşılanırken, genç akademisyenlerin çalışmalarının gençlerin geleceğe daha sağlam ve güvenli adımlarla yürümesi konusunda sonuç odaklı başarılı çözümler üreteceğine olan inancı kuvvetlendirdi.

Gençlerin geleceklerini ekonomik anlamda kurtarmak ve kendilerine gelir kaynakları oluşturmak için dijital oyunculuğu bir iş olarak görmesinin, bağımlılığı daha da tetikleyen bir unsur olduğunun gözden kaçırılmaması gerektiğine de vurgu yapan Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Bedir Kaya, "Birincil konu, gençlerimizin bu konuyu bir iş gibi görmesinin önüne geçmeli, uç örnekleri baz alarak bu konunun kendisine gelecek kazandıracak sağlam bir çaba olduğu yanlışından döndürmeliyiz. Bu sahada gelecek inşa etmek istiyorsak, bağımlılık girdabına kapılıp giden bir oyuncu olmak yerine, bu dalganın gençlerimizi güvenli limanlara taşıyacak güçlü akıntılar olabileceğini görebilmeliyiz. Bu duygudan hareketle oluşturduğumuz yeni eğitim modelleriyle, dijital ortamı gövdesi delinmiş ve batmak üzere olan bir gemi yerine, sapasağlam ve faydalı verilerle donatılmış güvenli bir gemi haline getirdik. Yaptığımız şey, ailelerimizi de işin içine katacağımız ve başarıya odaklı eğitim modelini, dijital sektörün imkanlarıyla bir araya getirmektir." dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2019, 19:09