Dikici ve kunduracı esnafı iftarda buluştu

Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Esnaf Odası tarafından üyelere yönelik iftar programı düzenledi.

Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz Perşembe günü ÇESOB'ta verilen iftar yemeğine ÇESOB Başkanı Recep Gür, Başkan Vekili Erdal Kolaylı, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Yaşar Kirişçi, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları, Oda yöneticileri ile çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.

Birlik ve beraberlik içerisinde geçen iftar yemeğinde Dikiciler ve Kunduracılar Esnaf Odası Halil Gürbüze, iftara katılan başta oda başkanları olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkür ederek, Ramazan Bayramlarını şimdiden kutladı.