Dikici ve Kunduracılar’da Cumhur Palabıyık dönemi

M.BURAK YALÇIN

Dikici ve Kunduracılar Esnaf Odası’nın genel kurulu bugün gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde 71 oy alan Cumhur Palabıyık odanın yeni başkanı oldu. Halil Gürbüzer ise 33 oy da kaldı.

ÇESOB Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurula Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Aydan, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Hitit Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, ÇESOB’a bağlı bazı oda başkanları ile üyeler katıldı.

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Aydan’ın başkanlığını yaptığı divanda ÇESOB Başkanı Recep Gür, Nuri Kazancı ve Fatih Akca yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları ile gelir-gider bütçeleri okunarak ibraz edildi.

Genel kurulda oda da emeği geçen üyelere de plaket takdimi yapıldı.

Toplantının son maddesinde ise seçime geçildi.

Mevcut başkan Halil Gürbüzer ile Cumhur Palabıyık’ın yarıştığı seçimde 71 oy alan Cumhur Palabıyık Dikici ve Kunduracılar Esnaf Odası’nın yeni başkanı oldu. Halil Gürbüzer ise 33 oy da kaldı.

Cumhur Palabıyık’ın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Mehmet Kabaca, Özkan Eker, Mehmet Taşkoyan, Ferhat Ergan, Erdal Sağır, Mehmet Şanöz.”

Denetim kurulu ise Volkan Fakı, Gökhan Üner ve Hüseyin Fışkın’ndan oluştu.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022, 17:30