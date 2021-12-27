Dikiciler Arastası'nda sona yaklaşıldı

Dikiciler arastasında yapılan restorasyon çalışmasında sona yaklaşıldı. Dünyanın en dar arastası olarak bilinen dikiciler arastası, tarihi görünümüyle gün yüzüne çıktı.

Çorum Belediyesi tarafından restorasyon çalışması yapılan dikiciler arastasının yüzde 95’lik kısmı tamamlandı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dikiciler arastasında başlatılan restorasyon çalışmasını teknik heyetle birlikte inceledi. Aşgın, yapılan işler hakkında yüklenici firma yetkileri ile Etüd ve Proje Müdürü Said Toraman’dan bilgi aldı.

Dikiciler arastasının taş zemini, duvarı, dükkânların kapı ve pencereleri tarihi dokusunu yansıtacak şekilde restore edildi. 29 adet dükkanın bulundu dikiciler arastası yeniden şehrin kültür ve turizmine kazandırılacak. Aslına uygun ve orijinalliğini bozmadan yapılan restore çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor.