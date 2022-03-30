Dikkat! Çorum'da 2 gün toz taşınımı bekleniyor

FATİH BATTAR

Çorum'da yarın ve Cuma günü toz taşınımı bekleniyor. Çorum Valiliği 2 gün sürecek toz taşımına karşı vatandaşları uyardı.

Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte bölgede özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceğinin tahmin edildiğini belirten Valilik, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesini gerektiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022, 19:28