Dikkat! Çorum'da da denetim başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Çorum’da 9 Eylül 2022 tarihinden itibaren egzoz gazı emisyon kontrolü denetimlerinin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen egzoz gazı emisyon ölçümlerinin, ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesinde büyük rol oynadığının belirtildiği açıklamada, “Araçların egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 2018 yılından itibaren Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile elektronik ortamda yürütülmektedir. Bu sayede ölçüm yaptırılan araçlara ait tüm veriler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veri tabanında kayıt altına alınmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu kapsamda egzoz emisyon ölçüm denetimlerindeki etkinliğin artırılarak ölçüm yaptırılmayan araç sayısını azaltmak amacıyla, 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi’ni yürütmeye başlamıştır. Proje kapsamında ASELSAN A.Ş. tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak hareketli ve sabit konumda, her türlü hava koşullarında hizmet verebilecek Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları geliştirilmiş olup, söz konusu cihazlar, İl Müdürlüğümüz denetim araçlarına monte edilerek, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları trafikte otomatik olarak akışı aksatmadan tespit etmektedir. Buna göre, yol kenarında ve seyir halindeyken cihazla yoldan geçen araçların plakaları okunabilmekte, internet üzerinden egzoz sistemine bağlanarak ölçüm yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanmakta ve birkaç saniyede araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturulabilmektedir. Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar, trafikte otomatik olarak akışı aksatmadan tespit edilebilmektedir”denildi.

Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin aşılmaması için İl Müdürlüğü teknik personellerince programlar yapılarak Çorum’un muhtelif yerlerinde 09.09.2022 tarihinden itibaren egzoz gazı emisyon kontrolü denetimlerinin yapılacağının dile getirildiği açıklamada, “Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz personellerince sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturarak idari yaptırım uygulanmakta olup, 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmamanın cezası 2 bin 815 TL olarak belirlenmiştir. Araç sahiplerinin egzoz emisyon ölçümlerini zamanında yaptırması ve idari yaptırıma muhatap olmamaları için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hava kirliliğini önleme adına büyük önem arz etmektedir”ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, 18:38