Dikkat! Kar geri dönüyor

FATİH BATTAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazartesi gününden itibaren Çorum’un yağışlı hava içerisine gireceğini açıkladı.

Çorum’da Pazartesi günü sağanak yağış beklenirken, Salı ve Çarşamba günü ise kar yağışı bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda soğuk ve karlı havanın etkisinde olan Çorum’da bu hafta sıcaklıklar 16 dereceye kadar çıkmıştı. Çorum yeni haftayı kar ve yağmurla karşılayacak. Salı ve Çarşamba günü yoğun kar yağışı beklenirken, hava sıcaklıklarının ise yeniden 4-5 dereceye kadar düşeceği ifade edildi.

Türkiye genelinde ise Salı ve Çarşamba günü bir çok kentte kar yağışı beklenirken, buna göre, Doğu Anadolu'nun tamamında kar ve karla karışık yağmur görülecek. Güneydoğu Anadolu'nun tamamında ise sağanak yağışlı bir gün tahmin ediliyor. Karadeniz'in sahil kentleri İstanbul'dan Rize'ye kadar sağanak yağışlı bir gün yaşarken, Artvin'de karla karışık yağmur bekleniyor. Amasya, Tokat, Balıkesir, Bursa, Karabük ve Düzce'de karla karışık yağmur, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Çorum, Karaman ve Kırşehir'de kar yağışı bekleniyor. Antalya, Mersin ile Ege Bölgesi'nde parçalı bulutlu ve açık bir gün yaşanacak. Trakya ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yer yer bulutlu bir hava hakim olacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 18:40