Dikkat! Su kesintisi var

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince devam eden altyapı çalışmaları kapsamında yarın su kesintisi yapılacak.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğün bağlı Su Teknisyenliği Amirliği bünyesinde, 26 Ağustos Perşembe günü Cemilbey, Fevzi Çakmak ve Erzurum Dede Caddelerinde yenilemesi yapılan içmesuyu ana besleyici hatların bağlantı çalışmalarının yapılacağından aynı gün sabah saat 08.00 ile akşam 18.00 arası su kesintisi yapılacak.

Su kesintisi yapılacak yerler, Fevzi Çakmak Cadde ve Sokaklar, Cemilbey Caddesi, Ankara yolu sağ ve sol bulvar, İnönü Caddesi, Çelik Caddesi ve Sokaklar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toptancılar Sitesi, Traktörcüler Sitesi, Ticaret Borsası, İskilip yolu sol taraf, Necmettin Erbakan Caddesi ve sokaklar ve Öğretmen Lisesi ve Fen Lisesi Cadde ve sokaklar olarak belirtilirken, kesinti yapılacak bölgelerde oturan vatandaşların mağdur olmamaları için önlem almaları istendi. (Haber Merkezi)