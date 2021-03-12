Dilde dua gönülde nida

HABER/EROL TAŞKAN

FOTOĞRAF/SELÇUK ŞEKER

Müslümanlar Miraç Kandili'ni eda etmek için camilere koştu. Pandemi kurallarına göre tutulan saflarda yerini alan Çorumlular, gecenin bereket ve feyzinden istifade etmek için ibadet edip, okunan dualara el açarak gönülden 'amin' dedi.

Her camiden dualar yükselip, geceye ulaşmanın şükrü eda edilirken, evlerinde de gece boyu ibadet ve dua ile kandil gecesinin rahmetinden yararlanmak isteyen Müslümanlar, korona hastalığının ortadan kalkıp eski bereketli günlerimize dönmek için dua ederken, vatanın selameti için de dualar dillerdeydi.

Çorumlular, özellikle yurt içi ve yurt dışında yürütülen operasyonlarda görev alan kahraman Mehmetçiğimize ve güvenlik güçlerimize dua etti.

Akşemseddin Camii'nde bir araya gelen cemaat, Çorumlu Fotoğraf Sanatçısı Selçuk Şeker'in objektifinden yansırken, fotoğraf kareleri de gecenin huzuruna ve duasına şahitlik etti.