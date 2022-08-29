Dilekçe iddiası CHP’de siyasi krize dönüştü

EROL TAŞKAN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse arasındaki şikayet dilekçesi iddiası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dahil olduğu siyasi krize dönüştü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Ahmet Ahlatçı’nın Sungurlu OSB’ye yaptığı barut fabrikası yatırımıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, yatırımın hukuksuz olduğunu iddia etmiş, kaynak olarak da CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin şikayet dilekçesinin var olduğunu öne sürmüş ve iddialarını ona göre sıralamıştı.

Köse’nin Özgür Özel’i yalanlayan açıklaması, konuyu barut fabrikası boyutundan çıkarıp, siyasi bir krize taşıdı.

Gurup Başkanvekili Özgür Özel ve Tufan Köse arasındaki yalanlama krizi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar ulaştı.

Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı arayarak, “Bu ne demek, neden böyle oldu?” sorusunu yöneltti.

Gazetemizi arayan Mehmet Tahtasız, Tufan Köse’nin şikayet dilekçesinde isminin olmadığı bilgisinin kaynağını sordu. Kaynağın Tufan Köse’nin kendisi olduğunu öğrenen Tahtasız, Özgür Özel’in kendisini arayıp konuyu sorduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı tarafından temeli atılan savunma sanayi yatırımları içerisinde, tek seferde en büyük yatırım olma özelliğini taşıyan ve 6 milyar yatırım maliyetli barut fabrikası ile ilgili tartışma, Özel ve Köse arasında büyük bir krize neden oldu.

Konuyu merakla takip eden kamuoyu, şimdi hangi milletvekilinin doğruyu söylediği konusunda merakını daha da derinleştirirken, önümüzdeki günlerde bu konunun nasıl sonuçlanacağı sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022, 16:05