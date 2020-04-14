Din görevlilerinden vefa

RECEP MEBET

Çorum Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görev alan din görevlileri, ihtiyaç sahiplerine yardım için adeta seferber oldular.

Yaşı veya rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların taleplerini karşılamak için çaba sarfeden din görevlileri, şehir merkezinden köylere kadar en ücra yerlerde fedakârca görevlerini sürdürüyorlar.

İHTİYAR KÖYLÜNÜN ODUNLARINI KIRIYOR

Vefa Sosyal Destek Grubu’nda gönüllü olarak görev alan Üyük Köyü Camii İmam Hatibi Mustafa Yıldırım, ihtiyar köylüler için yakacak odun kırıyor.

Görev yaptığı köydeki 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan hastaların yardımına koşan Mustafa Yıldırım, kendisine iletilen yardım taleplerini yerine getiriyor.

İhtiyaç sahiplerini düzenli olarak ziyaret edip hâl ve hatırlarını soran Yıldırım, “Bu toplumun ulu çınarları yaşlılarımız, hepimizin başının tacı. İl Müftülüğümüzün bu süreçte bize verdiği görev doğrultusunda ve en önemlisi insanlığımızın gereği olarak her gün köyümüzdeki yaşlılarımızı ziyaret ediyorum. Kendilerine hem moral veriyor hem de her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren köy halkı ise duyarlılığından dolayı din görevlisine teşekkür ederek hayır duada bulunuyorlar.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2020, 21:37