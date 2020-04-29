‘Dini değerlerimize hakaret kimsenin haddi değil’

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek açıklaması yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye’de koronavirüsle ilgili güzel haberler alınmaya başlamışken, Türk milletinin bu zorluklar karşısında hep beraber mücadele etmesi, ibadetlerde ve dualarda birleşmesinin bazı kesimleri rahatsız ettiği ve bu sebeple de gündemin çok çirkin bir şekilde sabote edildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Söz konusu kişiler ve kurumlar; dine, diyanete, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın varlığına olan düşmanlıklarını ve nefretlerini cüretkâr bir şekilde dışa vurdular. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ilk Ramazan hutbesinde Kur’an-ı Kerim ayetleriyle dile getirdiği hakikatleri, bağlamından kopararak, güya insan hakları savunuculuğu yapıyormuş gibi gözükerek; bu milletin dinine ve değerlerine hakaret ettiler.

İnsanlığı, zulmün ve şirkin bataklığından kurtararak onuruna tekrar kavuşturan dinimize ve Allah’ın kelamı olan ayetlere “çağlar öncesine ait” deme cüretini gösteren Ankara Barosu, basın açıklaması diye sunduğu ve her satırı nefret diliyle kaleme alınmış metinde bu milletin dini ve manevi değerleri için çok ağır ifadeler kullanmıştır. Başından sonuna din düşmanı bir militan edasıyla yazılan açıklama; metni kaleme alanların, yaşadığı toplumdan ve gerçeklerinden ne kadar uzak olduklarını göstermektedir. Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı’nın şahsı üzerinden polemiğe girip dini kurumları ve İslam inanç esaslarını hedef almaktadır. Elbette kem söz sahibine aittir. Ve elbette milyonlarca vatandaşın inancına karşı yapılan bu hakaret karşısında yasal yollara başvurulacaktır.

Şu hakikati hiç kimse asla unutmamalıdır: Bu millet onurunu ve bağımsızlığını dinine perçinlemiş; dini ve bayrağı için tarihinde çok büyük acılara katlanmıştır. İnançları ve değerleri için yüz binlerce şehit vermiş, ağır bedeller ödemiştir. Milletin dini değerlerine hakaret hiç kimsenin ve hiçbir kurumun haddi değildir. Aldıkları hukuk eğitimi sebebiyle insanların din ve inanç özgürlüklerine saygı gösterme konusunda herkesten daha dikkatli olması gereken kişiler asla bu tür çirkin ve maksatlı yollara tevessül etmemelidir.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak; İslam’ın şiarlarına, Kur’an’ın ayetlerine ve Peygamber Efendimizin hukukuna yönelik her türlü saldırıya karşı gerekli adımları atmaktan asla imtina etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu vesileyle Ankara Barosu’nun yöneticilerinin yaptığı bu menfur açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Başta Ankara Barosu üyeleri olmak üzere insaf, saygı ve adalet duygusu taşıyan tüm hukukçularımızı yapılan bu alçaklığa karşı tavır almaya davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020, 17:26