‘Diriliş insanın İslam’la dirilmesi, İslam’la kurtulmasıdır’

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Bilgi ve Değerler Topluluğu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sezai Karakoç’u anmak için “Diriliş Çağrısı ve Sezai Karakoç” konulu konferans düzenlendi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır katıldı.

Kur’ân-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Hitit Üniversitesi Bilgi ve Değerler Topluluğu Başkanının açılış konuşması ve Sezai Karakoç’u anlatan sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Şair ve düşünür yönünün birbirinden ayrılamayacağı Sezai Karakoç’un ilk şiirini Büyük Doğu dergisinde yayımladığını belirten Hüseyin Kır, “1950’li yıllarda Cemal Süreya, Ece Ayhan ,Turgut Uyar Edip Canseverlerle birlikte ikinci yeni şiir akımının öncülerinden kabul edilse de kendi dünya görüşü doğrultusunda şiiri zamanla farklılaşmıştır. Modern tarzda klasik şiirimizle iç irtibat kuran Sezai Karakoç, 20. yüzyılda modern Türk şirinini en büyük şairidir. Dokuz şiir kitabı bulunan şairimizin toplu şiirleri Gün Doğmadan adıyla yayımlanmıştır.”dedi.

‘KARAKOÇ’UN DİRİLİŞ ANLAYIŞINDA EN ÖNEMLİ KAVRAM MEDENİYETTİR’

Karakoç’un 1960 yılında ilk sayısı yayımlanan Diriliş Dergisi’ni 1992 yılına kadar değişik aralıklarla çıkmaya devam ettiğini dile getiren Kır, “Birçok yazarın, akademisyenin yazılarını ve edebi ürünlerini yayımladığı dergi okul hüviyetini kazanmıştır. Sezai Karakoç’un 70’in üzerinde eseri basılmıştır. Çoğu zaman şair kimliğiyle öne çıkarılır. Hâlbuki o bir dava ve düşünce adamıdır. Sezai Karakoç kendine özgü bir ekol kurmuştur. Bu ekolün temel dinamiğini oluşturan düşünce sistemi İslam’dır. Ancak, İslam’a yeni bir yorum getirmiş, çağı İslam’a ayarlamaya çalışmış, dini; varlığın temel kaynağı, dünya görüşü olarak anlamış, geliştirdiği bu düşünce akımına da Diriliş adını vermiştir. Bu kelime 1960 yılından bu yana Sezai Karakoç ismiyle özdeşleşmiştir. Diriliş sözcüğünün geçtiği her yerde Sezai Karakoç, Sezai Karakoç adının geçtiği her yerde Diriliş hatırlanır olmuştur. Diriliş yeniden inanmak, yeniden düşünmek, yeniden duymaktır. Hayata yeniden anlam kazandırmaktır. Kurtuluş için insanın içine girdiği değişimdir. Diriliş insanın İslam’la dirilmesi, İslam’la kurtulmasıdır. Sezai Karakoç’un diriliş anlayışında en önemli kavram medeniyettir. İslam Medeniyeti vahiy medeniyetidir. Bu vahiy Medeniyeti Hz. Adem ile başlayan hakikat medeniyetidir.”şeklinde kaydetti.

‘İSLAM MEDENİYETİ 200 YILDIR DERİN BİR KRİZİN İÇERİSİNDE’

Tarih içerisinde birçok medeniyetler ortaya çıktığını ve İslam medeniyetinin son temsilcisinin ise Osmanlı olduğunu vurgulayan Kır, “Medeniyetimiz tarihi süreç içerisinde birçok sıkıntılı dönem atlatmıştır. Son 200 yıldır ise çok derin ve hayati bir krizin içerisine girmiştir. Batıda başlayıp tüm dünyayı fiili ve etkileri ile kuşatan Batı Medeniyeti tüm insani değerleri ayaklar altına alan bir almayış ile medeniyetimizin tarihi akışını sıkıntıya sokmuştur. İslam Medeniyetini tekrar ayağa kaldırmak için, çok yönlü çaba içerisine girilmesini önerir Sezai Karakoç. Siyasi, ekonomik, bilimsel, teknolojik gibi açıların her birinden köklü atılımların yapılabilmesi için diriliş çağrısı yapar. Bu ayağa kalkış için elimizde imkanlar hazırdır. En önemli imkanımız tarihi tecrübemizdir. Durdurulan medeniyetimizi harekete geçirmemiz için öncelikle kendimize güvenimizi tazelememiz gerekir. Çünkü Batı 200 yıldır uyguladığı ağır baskı ile kendimize güvenimizi kaybetmemizi sağlamıştır. Sezai Karakoç’a göre İslam’ın, insanlığın, medeniyetimizin dirilişi için elimizde imkan vardır. Yaşanan modern krizin uzun sürmesi bizi umutsuzluğa sürüklememesi gerekir. Umudumuzu yitirirsek her şeyimizi yitiririz. Medeniyetler için yüz yıl, iki yüz yıl uzun zamanlar değildir.”diyerek sözlerini tamamladı.

Konferansın sonunda ise Sezai Karakoç’un kitapları çekilişle öğrencilere hediye edildi.