“Diriliş Vakti” konferansı bugün

Çorum Belediyesi, önemli kültür-sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Yaptığı etkinlerle şehirde kültür-sanat alanında lokomotif rolünü üstlenen Çorum Belediyesi, bu akşam saat 19:30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda Yazar Yusuf Kaplan tarafından verilecek “Diriliş Vakti” adlı konferansı Çorumlularla buluşturacak.

Çorum Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tüm Çorum halkı konferansa davet edildi.

Konferans, Çorum Web TV’den de canlı olarak takip edilebilecek.