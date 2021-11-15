Diş Hekimi Canseli Yakar, özel muayenehane açtı

FATİH BATTAR

Diş Hekimi Canseli Yakar Ulukavak Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde (Opet karşısı) hasta kabulüne başladı.

Son teknoloji cihazlarla, dünya markası ürünler kullandıklarını belirten Canseli Yakar, koşulsuz hasta memnuniyetini ön planda tuttuklarını söyledi.

Güler yüzlü ve alanında uzman hekimlerle Çorum halkının hizmetinde olduklarını ifade eden Yakar, klinikte; dolgu, kanal tedavisi, ağız ve çene cerrahisi, diş çekimi, gömülü 20 yaş diş çekimi, dişeti tedavisi, ortodontik tedavi(diş teli tedavisi), estetik gülüş tasarımı, sabit-hareketli protezler(köprü, lamina, zirkonyum, porselen), diş beyazlatma, diştaşı temizliği, gece plağı, implant uygulaması gibi tedaviler yaptıklarını kaydetti.

Ağız ve diş sağlığı konusunda kaliteden ödün vermeden en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Yakar, ayrıca alanında uzman ordonti ve çene cerrahı uzmanı doktorlarla çalıştıklarını aktardı.

Yakın zamanda hekim kadrosunu güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Yakar; “Mutlu gülüşler ve sağlıklı dişler için bizi tercih edin.” dedi

Çocuk hastalar için koruyucu dolgu ve tedaviler, yer tutucular ve ortodontik apareyler özenle gerçekleştirildiğini belirten Yakar, açılışa özel diş beyazlatma işlemlerinde kampanya başlattıklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2021, 18:20