‘Diş hekimlerinin sorunları çözülmeli’

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle yazılı basın açıklaması yaptı.

Diş hekimlerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması ve çalışanların lehine olacak ilgili düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi temennisiyle tüm ağız ve diş sağlığı çalışanlarının haftasını kutlayan Saatcı, şu açıklamayı yaptı:

“Pandemi döneminde bulaş riskinin en yüksek olduğu bir alanda zor şartlar altında, yoğun tempo ile çalışan, adaletsiz performans sistemi altında ezilen, işin niteliğinin önemsenmeyip niceliğinin önemsendiği bir sistemde sağlık hizmetleri sunmaya çalışan ve bu hizmeti sunarken kamudaki ilk birkaç yılından sonra meslek hastalıkları ile mücadele eden, sağlıkta dönüşümün en büyük devrimi olan ağız ve diş sağlığı hizmetinin mimarları Diş Hekimlerinin gününü kutluyoruz.

Türkiye’de sağlık hizmetleri arasında belki de en sorunsuz olarak devam eden, sürdürülebilirliği sağlanmış ağız diş sağlığı hizmetlerini sunan hekimlerin bu kadar önemsenmemesi üzücüdür. 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olması münasebetiyle diş hekimleri ile birlikte, diş protez teknisyenleri, diş klinik yardımcıları, ağız ve diş sağlığı teknisyenleri, röntgen teknisyenleri diş hastanelerinde ve ADSM'lerde devlet hastanelerinin ağız ve diş sağlığı kliniklerinde görev yapan tüm çalışanlarımızın da çözüme kavuşmasını istiyoruz. Her platformda dile getirdiğimiz gibi, çalışma koşullarının ağırlığı ve artan iş yoğunluğunun getirdiği fiziki ve psikolojik yıpranma, personel istihdamını zorunlu hale getirmiş olmasına rağmen Diş hekimi, Diş Kliınisyen Yardımcısı, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri ve Diş Protez Teknikerliği/Teknisyenliği gibi ağız ve diş sağlığında hizmet veren kadrolarda yeterli istihdamın yapılmayarak çalışma standartlarının uygun olarak sağlanmaması, sorunları görmemek adına büyük bir düşüncesizliktir.” (Haber Merkezi)