Diş sağlığı hizmetlerinde indirim anlaşması

FATİH AKBAŞ

Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, mahallede bulunan bir diş polikliniği ile indirim anlaşması yaptı.

İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşların Buharaevler Mahallesi’nde ikamet ettiklerini resmi olarak ibraz etmeleri gerekiyor.

İndirim anlaşması hakkında bilgi veren Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, “Mahallemizde bulunan Diş Hekimi Canseli Yakar ve Diş Hekimi Ahmet Çağrı Çakmak Özel Diş Kliniği ile Buharaevler Mahallemiz sakinlerine yönelik indirim anlaşması yaptık. Mahallemizde ikamet ettiğini resmi olarak ibraz edenlere diş sağlığı hizmetlerinde yüzde 13 ila yüzde 20 arasında değişen oranlarda indirimler yapılacak”dedi.

İndirim anlaşmasını Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu ile Diş Hekimleri Canseli Yakar ve Ahmet Çağrı Çakmak imzaladılar.