Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Çorum'a davet ettiler

Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "Valimiz Mustafa Çiftçi ve Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek Çorum’umuza davet ettik. Çorumlu hemşehrilerimizin selamlarını ilettiğimiz Sayın Bakanımızı inşallah en kısa zamanda şehrimizde misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı