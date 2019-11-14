Diyabet hastası çocuklar için özel etkinlik

FATİH BATTAR

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği diyabet hastası çocuklar ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Hastane zemin katında düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, hastane personeli, diyabet hastaları ve aileleri katıldı.

‘TÜRKİYE’NİN SAYILI MERKEZLERİNDEN BİRİYİZ’

Çorum’daki Diyabet Ayak Merkezi’nin Türkiye’nin sayılı merkezlerinden biri olduğunu belirten Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, Türkiye’nin her ilinden hastaların Çorum’da tedavi gördüğünü ifade etti.

‘81 ilden diyabet tedavisi görmek isteyen hastalarımız burada tedavi olmak istiyor’ diyen Sezikli; “Diyabet Ayak Merkezi Türkiye’de sayılı merkezlerinden biri. Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli desteklenen ve Türkiye çapında geliştirilmesi için bütün merkezlerin öncü bir merkez bizim diyabet merkezimiz. Yaklaşık 30 hastamız var aktif olarak ve yatan hastalarımızın %35-40’ı şehir dışından gelmekte. 81 ilden diyabet tedavisi görmek isteyen hastalarımız burada tedavi olmak istiyor. Ameliyat kararı alınmış hastalarımız büyük bir eksireyetle tedavi edilerek taburcu ediliyor. Genel Cerrahi’de Doç. Dr. Murat Kendircioğlu’nun önderliğinde bu işi götürüyoruz. Enfeksiyon hastalıkları uzmanımız, dahiliye uzmanımız, kardiyo vasküler yapabilecek bir kordiyoloji ekibimiz var. Bütün bunlarla beraber çok güzel bir ekip sinerjisi ile tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz. Daha da büyütmeyi ve geliştirmeyi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bugünkü etkinlikle hem farkındalığı artırmak hem de diyabet hastası çocuklar için özel bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Sezikli; “14 Kasım Dünya Diyabet Günü’dür. Diyabet, 7/24 insanların yaşam tarzında değişiklik yapması gerektiren bir hastalık. O yüzden toplumla daha iyi entegre olabilmeleri için bu tür etkinliklerle farkındalığı artırmaya çalışıyoruz ve ayrıcalıklı olduklarını göstermeye çalışıyoruz. Her şeyin sadece ilaç olmadığını, bu tür sosyal faaliyetlerle de hastalarımıza destek vermeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu

Etkinlik kapsamında Diyabet hastası çocuklar dans eğitmenleri eşliğinde dans ederek, çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçirirken, aileler de çocuklarının etkinliğe eşlik etmeyi ihmal etmedi.