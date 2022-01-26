Diyaliz hastası kadının imdadına ekipler yetişti

Çorum'da hastaneye giderken yolda mahsur kalan diyaliz hastası yaşlı kadının yardımına, bölgeye ulaşan ekipler koştu.
Oğuzlar'a bağlı Şaphane köyünde oturan diyaliz hastası yaşlı kadın tedavi için hastaneye giderken Oğuzlar'a bağlı Ağaççamı-Şaphane köy yolu üzerinde bulunan Kayıbeli mevkiinde yolda kaldı.
Diyaliz hastası yaşlı kadını hastaneye götüren aracın kara saplanırken, aracın zincirlerin kırılması nedeniyle yolda mahsur kalan hasta için AFAD Koordinasyon Merkezi'nden yardım istendi.
Çağrının ardından bölgeye ulaşan Jandarma ekipleri, yolda kalan diyaliz hastası vatandaşı alarak hastaneye götürdü.