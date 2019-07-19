Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetişmesi amacıyla bir proje daha hayata geçiyor.



Çorum’daki ilk “Diyanet Gençlik Merkezi” Mehmet Zahid Kotku Cami altında gençlerin hizmetine sunulacak. Bu kapsamda Çorum İl Müftülüğü ve Ahlatcı Holding arasında Diyanet Gençlik Merkezi Protokolü imzalandı. Yakında açılacak gençlik merkezinde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle birlikte gençlerin manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.



Ahlatcı Holding Altın Rafinerisinde, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Ahlatcı Holding Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı adına Kasım Kahraman ve Ahmet Emin Ahlatcı’nın katılımlarıyla gerçekleşen imza töreninde konuşan Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, imzalanan protokolün geleceğin teminatı olan gençlere yönelik hizmetler açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Diyanet Gençlik Merkezinin Çorum’un asli bir ihtiyacı olduğunu ve bu konuda önemli bir eksikliği gidermenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek Çorum ve Gençler için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Müftü Biçer, Ahlatcı Holding’e gençlerin yetişmesine büyük katkı sunacak Gençlik Merkezine vermiş oldukları destekleri için de tüm Çorumlular ve gençler adına teşekkürlerini iletti.

Müftü Biçer, “Diyanet İşleri Başkanlığımız her il ve ilçe de “Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezi” açmayı planlıyor. Gençlik Koordinatörlerimiz ile saha çalışmalarımız yapılırken gençlerimize sahip çıkmak ve onları doğru adreslerden sahih dini bilgilerle donatmak istiyoruz. Bir toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için ancak insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olabilmesiyle mümkündür. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından gençlere yönelik çeşitli alanlarda çalışmalar ve programlar planlayarak manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmetleri de sunmaktayız. Söz konusu hizmetlerin yürütülebilmesi için de başta gençlik koordinatörlerimiz olmak üzere cami ve kur’an kursu öğreticilerimizle entegre çalışmalarla içerisinde faaliyetlerimizi gerçekleştirmek artık bizim için bir zorunluluk haline gelmiştir. İşte bu kapsamda İlimizin önemli bir eksikliğinin giderilmesine katkı sunacak olan “Diyanet Gençlik Merkezi”mize desteklerini esirgemeyen Ahlatcı Holding ve Yönetim Kuruluna tüm Çorumlular ve Gençlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.



Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman ise, Çorum İl Müftülüğü ile yapılan işbirliği protokolünün çok önemli olduğunu belirterek Çorum’da gençlik merkezi açığını kapatmaya destek vermenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Kahraman;“Çorum’da gençlerimizin manevi hizmetler konusunda gidecekleri ve zamanlarını geçirecekleri mekânlar konusunda ciddi eksiklikler var. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle birlikte gençlerin manevi gelişmelerine, onların manevi değerlerine de katkıda bulunmak durumundayız. Gençlik merkezimize gelerek buraya katılan gençlerimize çeşitli imkânlarla spora teşvik edilmesini, aynı zamanda dini bilgileri doğru adresten alabilmelerini arzu ediyoruz. Gençler için böylesi mekânları vazgeçilmez bir yaşam alanları haline getirme konusunda İl Müftülüğümüzle tam bir işbirliği içinde ciddi anlamda destek olabileceğimizi düşünüyor ve gençlerimizin geleceğine bir nebze de olsa katkı sunmanın mutluluğunu paylaşıyoruz.” dedi.



İmzalanan protokol kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı Çorum İl Müftülüğü Gençlik Merkezin de gençlere manevi destek ve rehberlik hizmeti sunulacak. Gençler, din ve değerler eğitimi ile müftülük hizmetlerinden istifade ederken aynı zamanda serbest vakitlerinde de çeşitli spor faaliyetlerini de icra edebilecek.