Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında münhal bulunan sınıfı, kadro derecesi,  puan  türü  ve  adedi  belirtilen  Din  İşleri  Yüksek  Kurulu  uzman  yardımcısı  kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapılacaktır.

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 01.11.2021- 15.11.2021 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/ IKYS/Sinav” yapılacaktır.

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