‘Diyanet İşleri Başkanlığı stratejik bir kurum’

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 97. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Şanal, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yerine getirdiği hizmetler bakımından ülke insanına ve dünya Müslümanlarına karşı çok önemli bir görevi ifa ettiğini söyledi.

Dinin sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Şanal, dine ait işlerin yürütülmesi için kurumsal bir hüviyete her zaman ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumun dinî, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak amacıyla İslâm dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmek konusundaki takdire şayan çalışmaları ile ülkemizin en güzide kurumlarından birisi olduğunu söyledi.

“Ülke olarak çok ciddi dönüşümlerden geçiyoruz” diyen Şanal, “Dünya çok ciddi siyasi, iktisadi, politik, askeri yenilenmelerden geçiyor. 100 yıl öncesinin şartları çerçevesinde geleceğe yürümemiz söz konusu değil. Milletimizin bekası için, din alanının bir kaos alanına dönüşmemesi için Diyanet İşleri Başkanlığı son derece stratejik bir kurumdur. Din alanını kaotik bir ortama dönüştürmek isteyen bir takım unsurlar var. Maalesef 15 Temmuz'da bunun ne kadar acıtıcı olabildiğini millet olarak gördük. Ama milletin feraseti, cesareti, dirayeti sayesinde bu aşıldı. Dolayısıyla din alanının bir kaosa dönüşmemesini temin edecek müessese Diyanet İşleri Başkanlığı ve din görevlileridir. Gerek kurum olarak gerekse bireysel manada din görevlileri olarak daha etkin bir rol üstlenmeliyiz.” ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın varlığının tartışıldığı, yine Diyanet’te sendika olur mu? sorularının sorulduğu dönemlerden kısa sürede büyük yol kat edilerek yüzde 86 sendikalaşma ile kamu çalışanları içerisinde en yüksek sendikalaşma oranının Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait olduğunu ifade eden Şanal, “Ülkemizin vazgeçilmez kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı bugün sendikaların kendi işleyişleri içerisinde kuruma katkı sunduğunu, farklı çalışma alanlarıyla kurum için sendikanın bir avantaj olduğunu artık kabul ediyor. Sendika olarak bu bizim için son derece sevindiricidir ve yetkili sendika olarak bu anlayışın kabul edilmesinde katkımız yadsınamaz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yalnızca ülke içi hizmetlerde değil yurt dışı hizmetleri ile de örnek bir kurum olduğunu belirten Şanal, “Bu güzel hizmetlerde emeği olan tüm Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarını kutluyorum. Kurumumuzun ve kurum çalışanlarımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi ve en güzel hizmeti sunabilmesi için kurum ve sendika olarak el ele verip çalışmalarımıza devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 20:41