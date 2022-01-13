Diyanet-Sen Genel Başkanı oldu

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Ali Yıldız, sendikanın genel başkanlığa seçildi.

Diyanet-Sen genel merkez yönetim kurulu bugün yaptığı toplantı ile yeni görev dağılımını belirledi. Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Ali Yıldız, Diyanet-Sen’in yeni genel başkanı seçildi.

Yapılan toplantı sonucu Diyanet-Sen genel merkez yönetimi görev dağılımını şöyle belirledi:

“Genel Başkan Ali Yıldız, Genel Sekreter Hacıbey Özkan, Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma) İrfan Kaşıkçıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) Neslibey Özkan, Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim) Cebrail Yakışır, Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşme) Mehmet Yaman, Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler) Ali Güzeldal.”