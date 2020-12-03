Diyanet-Sen’den Mustafa Öztürk’e tepki

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Kur’an-ı Kerim ile ilgili skandal ifadeler kullanan ilahiyatçı Mustafa Öztürk’e tepki gösterdi.

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Kur’an-ı Kerim’le ilgili yaptığı açıklamasında ayetlerden örnek vererek “Bu Allah’ın dili olabilir mi?” ifadelerini kullanan ilahiyatçı Mustafa Öztürk’ü şiddetle kınadıklarını söyledi.

Öztürk’ün gündemde kalma hevesiyle şöhretin esiri olduğunu ifade eden İsmail Şanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kur’an’ın Allah kelâmı olduğuna inanmayan sapkın görüşleriyle yıllarca ilahiyat fakültelerinde gençlerimizi zehirleyen kerameti kendinden menkul Mustafa Öztürk tartışmalara konu olan açıklamaları ve gündemde kalma hevesiyle şöhretin esiri olmuştur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde sözde hocalık yapan ve istifa etmek zorunda kalan bu zat bir konuşmasında Kur’an-ı Kerim’le ilgili yaptığı açıklamasında ayetlerden örnek vererek “Bu Allah’ın dili olabilir mi?” ifadelerini kullanarak sapık anlayışın kervanına katılmış oldu. Kutsal kitabımıza dil uzatan bu zavallı mürekkep fakiri beyinsizleri şiddetle kınıyoruz. Tarihin her döneminde şöhret budalalığı yapan ve ihtirasın cenderesine girip zavallı duruma düşen bu tip kişilikler olmuştur. Yazıklar olsun.”