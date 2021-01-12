Diyanet Sen’den sözleşmelilere kadro talebi

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Diyanet Sen Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette; 4/B’li çalışan personelin istek ve kadro talepleri, 4-6 yaş Kur’an kurslarının sorunları ve yasal statüsü konuları görüşülerek, sorun ve taleplerin olduğu dosya Milletvekili Kavuncu’ya sunuldu.

‘ÇİFTE STANDART SONA ERSİN’

Ziyareti için Milletvekili Kavuncu’ya teşekkür eden Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, yaptığı konuşmada şu sorunlara dikkat çekti: “Diyanet İşleri Başkanlığı’nda şu anda 18 Bin süresiz 4/B Sözleşmeli, 9 Bin 3+1 Sözleşmeli personel çalışmaktadır. Aynı kurumda sözleşmeli olarak çalışanlar arasında iki farklı uygulama söz konusudur. 9 Temmuz 2018’den sonra atananlar 3+1 formülü ile kadroya alınırken söz konusu tarihten önce atanan 18 bin personel halen kadroya geçirilmemektedir. 9 Temmuz 2018’den sonra atananlar ise 1 yılın sonunda becayiş ve eş durumu tayininden yararlanamamaktadır. Aynı kurumda çalışan 4/B Sözleşmelilere uygulanan bu çifte standardın bir an önce son bulmasını istiyoruz. Tüm 4/B sözleşmeli personelin 3+1 formülü ile kadroya alınması ve çalışmalarını müteakip 1 yılın sonunda eşi ister kamuda isterse özel sektörde çalışsın tüm 4/B sözleşmeli personelin becayiş ve eş durumu tayininden yararlanmasının iş barışı açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

9 Temmuz 2018’den sonra atatan 4/B sözleşmeli personel çakılı kadro gereği 1 yılın sonunda eş durumu ve becayiş hakkından yararlanamıyor, bu da eşinden ve çocuklarından ayrı çalışmak zorunda kalan personelin moral ve motivasyonunu düşürüyor. 4/B’li çalışanlar olarak bizleri sıkıntıya sokan bu uygulamaların bir an önce düzeltilmesini istiyoruz.

Sözleşmeli çalışanlar olarak sözleşmeli personel rejiminin (belirli görevlerle sınırlı olmak ve istisnai nitelikte ve toplam kamu görevlisi sayısının %1’inden fazla olmamak kaydıyla) kamu personel sisteminde oldukça dar kapsamlı yer almasını ve mevcut sözleşmeli personelin kadroya geçiş sürecine ilişkin çalışmalara başlanmasını, bu çalışma tamamlanıncaya kadar yer değiştirmeden, görevde yükselmeye, gelir vergisi matrahından, izin haklarına birçok hak ve konuda yaşanan mağduriyetlerin kapsamlı ve hızlı bir düzenlemeyle çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz.Bizler, Türkiye’nin gücünün, tarihinin, konu insan, insan onuru ve hakları olduğunda sahip olduğu medeniyet hassasiyetinin güvencesiz istihdamı kamuda terk etmeyi gerekli ve mümkün kıldığını biliyoruz. Bizler, Türkiye’nin kamu maliyesiyle, fikri ve inanç birikimiyle sözleşmeli personelin sorunlarını çözmeye de en kısa süre içerisinde mevcut sözleşmeli personeli istekleri halinde kadroya geçirmeye de yeteceğine inanıyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 19:06