Diyanet-Sen’den Vali Çiftçi’ye teşekkür

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'ye içinde din görevlilerininde bulunduğu filyasyon ekiplerinin yaşadığı sorunların çözümünde gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür etti.

İsmail Şanal, Çorum' da görev yapan din görevlilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde izolasyon sürecindeki vatandaşları takip etmeye devam ettiğini belirtti.

Denetimleri gönüllülük esası üzerine yaptıklarını kaydeden Şanal, karantinada evinde olması gereken vatandaşları, kapı kapı dolaşarak kontrol ettiklerini dile getirdi.

Denetlemeleri yaparken bazı sıkıntılar ile karşılaştıklarını vurgulayan Şanal, “Bizler bu sorunlarımızı sendika olarak dile getirdiğimiz de Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi, her Çorumlu vatandaşın sorunlarına gösterdiği duyarlılığı bu defa da bizim sorunlarımıza çözüm noktasında gösterdi. Kendisine bundan doalyı teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Çiftçi'nin Çorum halkının yüreğinde çok kısa zamanda taht kurduğunu ifade eden Şanal, Çorum’un, gönlü daima sevgiyle, devlet ve millet aşkıyla dolu bir valiye sahip olduğunu söyledi. Vali Çiftçi'nin kısa süre içerisinde samimiyet ve çalışkanlığıyla herkesin sevgisini kazandığını kaydeden Şanal, “Çorum'a son dönemde mütevaziliği ve çalışkanlığıyla bilinen böyle bir Vali gelmemişti. Bu Valimiz çok başka. Çorum daha önce böyle bir Vali görmedi” ifadelerini kullandı.