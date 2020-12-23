Diyanet takvimleri hazır

RECEP MEBET

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘2021 Yılı Diyanet Takvimleri’ Çorum’da satışa sunuldu.

Geçtiğimiz haftalarda basımı tamamlanarak satış noktalarına dağıtımı yapılan takvimler, Diyanet Kitabevi’nde görücüye çıktı.

Diyanet Vakfı Çorum Kitabevi yetkilisi Mehmet Ünlü, Diyanet Takvimleri’nin duvar takvimi, çocuk takvimi, hatlı takvim, masa takvimi ve 12 yapraklı üçgen masa takvimi şeklinde 5 çeşit olarak hazırlandığını söyledi.

“Dini, milli ve kültürel içeriklerle özel olarak hazırlanan Diyanet Takvimi, 2021 yılında da okurlarının duvarlarını süslemeye devam edecek” diyen Mehmet Ünlü, “Diyanet Takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayın politikaları doğrultusunda namaz vakitlerini belirlemek ve aynı zamanda dini birlik ve bütünlüğe, toplumsal kaynaşmaya ve huzura katkı sağlamak amacıyla özenle hazırlandı” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise takvimlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Takvim yaprakları günlerin, haftaların, ayların birbiri ardına açılan kapıları gibidir. Zamanı gösteren takvimler bugünü ve geleceği planlamamıza, geçmişi hatırlamamıza yardımcı olur.

Müminler için ehemmiyet arz eden namaz saatlerinin, dini gün ve gecelerin aynı zamanda bayramların habercisi şüphesiz ki takvimlerdir. Dini gün ve geceleri, namaz vakitlerini belirlemekle görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığımız üzerine aldığı sorumlulukla Diyanet Takvimi’ni siz değerli okurları için hazırladı. Takvimde başta namaz vakitleri olmak üzere dini yönden istifade edilebilecek bir çok bilgi de yer almaktadır.

Diyanet Takvimi’nin ön ve arka yüzünde bulunan ayet ve hadislerin konuları iman, ibadet ve ahlaki hususlarda geniş bir yelpazeden seçilmiş, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren fetvalar ise soru-cevap başlığı altında yer almış, dini ve milli tarihimizden önemli şahsiyetler de Diyanet Takvimi’nin sayfalarındaki yerlerini almışlardır.

Toplumun sosyal yapısı dikkate alınarak zengin bir içerikle tasarlanıp baskısı tamamlanan Diyanet Takvimi, yurt içinde 39 bölgeye hitap edecek şekilde ayrı ayrı hazırlanarak bütün İl ve İlçe Müftülüklerine, Diyanet Vakfı Satış Merkezlerine ve Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü satış yerlerine ulaştırıldı.

Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza ulaştırılmak üzere 20 bölge olarak hazırlanan Diyanet Takvimleri de her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt dışına gönderildi.

Vatandaşlarımız Diyanet Takvimlerini, İl ve İlçe Müftülüklerinden, camii ve Kur’an Kurslarından, Diyanet Vakfı Satış Merkezlerinden ve Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü satış yerlerinden temin edilebilecek.”