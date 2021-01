Diyanet Vakfı’ndan ‘İyilik Konutları’ projesi

RECEP MEBET

Suriye’deki iç savaştan kaçan mazlumların sığındıkları çadırlar, sağanak yağış sonrası sular altında kaldı. Türkiye sınırındaki bazı çadır kamplarını teslim alan sel ve çamur, bölgedeki ailelerin kabusu oldu.

Çocuklar başta olmak üzere tüm sığınmacıları olumsuz etkileyen ağır hava koşulları, yürek yakan tabloların ortaya çıkmasına sebep oldu.

Pek çok yardım kuruluşu, bölgeye acil yardım ulaştırmak için harekete geçerken Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) da mağdurları kalıcı konutlara yerleştirmek için kolları sıvadı.

‘İyilik Konutları’ adlı projeyi hayata geçiren TDV, İdlib'de yaşadıkları çadırlar çamur içerisinde kalan aileleri ‘Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva’ sloganıyla yürüttüğü kampanya kapsamında alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü hava şartlarına karşı korunaklı konutlara taşıyor.

Yetim ve engelli aileler olmak üzere savaş mağduru ailelerin bir nebze de olsa yaşam standartlarını iyi hale getirmeyi amaçlayan TDV, Çorumlu hayırseverleri de yardım kampanyasına destek vermeye davet etti.

“Cep telefonunuzdan SURİYE yazıp 5601’e SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilirsiniz” diyen Vakıf yetkilileri, “Siz de bu kampanyaya destek olarak savaş mağduru bir aileye sıcak yuva olabilirsiniz. Bir İyilik Konutu bedeli 6.000 TL olup, bir hayırsever tek başına bunu karşılayabileceği gibi, isterse ortak havuza da farklı miktarlarda bağışta bulunulabilmektedir. Bağışçı tek başına 6.000 TL bağışta bulunduğu takdirde, yapılan İyilik Konutu'na bağışçının veya talep ettiği başka bir kişinin ismi verilebilecektir” açıklamasında bulundular.

“Türkiye Diyanet Vakfı, dünya üzerinde iyilik egemen olsun diye çalışıyor ve bağışlarınızı vakıf malı bilinciyle en uygun şekilde kullanıyor” diyen yetkililer, hayırseverleri düzenli bağışçı olmaya davet ederek, “Her nefes, her imkân bize sınırlı bir zaman için bahşedilmiştir. İyilik yönündeki değişim için yarını bekleyemeyiz. Kalıcı değişiklikler, düzenli faaliyetlerin neticesidir. Bu değişimi beraber başarabiliriz” diye konuştular.

‘Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva’ ve ‘Yolun İyilik Olsun’ başlıklı yardım kampanyalarından bahseden Vakıf yetkilileri, yaptıkları açıklamada şu bilgileri verdiler:

İYİLİK KONUTLARI

“Savaşların insan ve doğa üzerindeki etkisinin yıkıcılığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu yıkıcı etki, kış şartlarında kendini daha da şiddetli bir şekilde hissettiriyor.

2011 yılından bu yana Suriye’de devam eden savaş pek çok insanın hayatını kaybetmesine neden olurken bir o kadar insanın da yakınlarını ve yaşadığı evlerini kaybetmesine neden oldu. Bombardıman ve saldırılar altında evlerini terk etmek zorunda kalan aileler, başarabilirse başka ülkelere sığınıyorlar. Kendi topraklarında sıkışıp kalan aileler ise zorlu arazi ve mevsim şartlarında çadırlarda ve dağınık kamp alanlarında yaşam mücadelesi veriyorlar.

2019 yılında İdlib’e yönelik saldırılar nedeniyle yeniden başlayan göç dalgası sonucunda yüzbinlerce insan evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmeye başladı. Her şeyi geride bırakarak yollara düşen ailelerin camiler ve çadırlar dışında başlarını sokacak bir ortamları yok. Kış şartlarının ağırlaşması nedeniyle bölgede nitelikli barınma ihtiyacı hayati öneme sahip durumda.

Savaşın başladığı günden bu yana eğitimden hayri hizmetlere kadar pek çok alanda Suriye halkına destek olan Türkiye Diyanet Vakfı da ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren aileler için başlattığı ‘Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva’ kampanyası ile başta yetim ve engelli aileler olmak üzere savaş mağduru ailelerin bir nebze de olsa yaşam standartlarını iyi hale getirmeyi amaçlıyor.

Kampanya kapsamında sınır ötesinde her türlü insani koşulların düşünüldüğü 30 metrekare büyüklüğünde 2 odalı, içerisinde banyosu, tuvaleti, mutfağı bulunan, çatısı sacdan imal edilecek, her türlü hava şartlarına dayanıklı betonarme iyilik konutları inşa edilecek.

Bölgede toplamda 5 bin konut inşa edilmesi hedefleniyor. Şimdiye kadar 1753 konut tamamlanarak ailelere teslim edildi.

Siz de bu kampanyaya destek olarak savaş mağduru bir aileye sıcak yuva olabilirsiniz. Bir İyilik Konutu bedeli 6.000 TL olup, bir hayırsever tek başına bunu karşılayabileceği gibi, isterse ortak havuza da farklı miktarlarda bağışta bulunabilmektedir. Bağışçı tek başına 6.000 TL bağışta bulunduğu takdirde, yapılan İyilik Konutu'na bağışçının veya talep ettiği başka bir kişinin ismi verilebilecektir.

‘YOLUN İYİLİK OLSUN’

“Cenab-ı Allah, Maide Suresi’nin 32. ayetinde, ‘Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur’ buyuruyor.

Ölümün bile yorulduğu savaşlardan zarar gören mazlum ve yetimlere ulaşmak, Filistin’den Arakan’a, Endonezya’dan Yemen’e, Suriye’den Somali’ye dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan zulme sessiz kalmamak, zulüm karşısında ezilen kardeşlerimizin umudu olmak, mahzun gönülleri yalnız bırakmamak ve milletimizin gönülden paylaştığı emanetleri en yakınımızdan başlamak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ‘Yolun İyilik Olsun’ yardım kampanyamızı başlattık.

‘MAĞDURLARIN YARALARINI SARMAYI AMAÇLIYORUZ’

İnsani yardım (Humanitarian Aid / Assistance) kapsamında, hayatın korunması, sağlığın korunması, insan onurunun korunması ve maddi destek sağlanması gibi kıstaslardan oluşan 4 temel hedef güdüyoruz.

Bu noktadan yola çıkarak; su ve gıda yardımı, kıyafet ve barınma yardımları, temizlik malzemesi yardımları, eğitim ve sağlık destekleri, fiziki iyileştirme çalışmaları gibi kısa, orta ve uzun vadeli insanî yardım faaliyetleri yürüterek, insanlığın hizmetinde bir vakıf olmaya çalışıyoruz.

‘DESTEKLERİNİZ DERTLERE DERMAN OLUYOR’

Savaş mağduru aileler emanetlerinizle hayata tutunuyor.

İdlib’de çetin kış şartlarıyla birlikte çamur deryasında kalan çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren savaş mağduru ailelere gıda, giysi ve yakacak yardımında bulunuyoruz.

Yürütülen tüm insanî yardım çalışmalarını, hayırseverler ve gönüllülerimiz ile birlikte yürütüyoruz. Bizler hep beraber bir vücudun azaları gibiyiz; bu yüzden her sıkıntıyı yürekten hissediyor, gönülden gayret gösteriyoruz. Bir derde derman olmak isteyen herkesi, destek vermeye davet ediyoruz.

Bu iyilik seferberliğine destek vermek için YARDIM yazıp 5601'e SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilir ya da bagis.tdv.org adresinden online bağış yapabilirsiniz.

Çorum Müftülüğü bünyesinde hizmetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı İl Temsilciliği’nden de detaylı bilgi alabilirsiniz.”

28 Ocak 2021