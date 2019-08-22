Diyanet’ten umre kampanyası

Diyanet İşleri Başkanlığı, umre fiyatları için 3 ay geçerli olacak indirim kampanyası düzenledi.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umre fiyatlarında 3 ay geçerli olmak üzere büyük bir kampanya düzenlendiğini söyledi.

HAVAYOLU FİRMALARIYLA ANLAŞMA

İl Müftüsü Biçer, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın aklına neden daha önce fiyatlar indirilmiyordu gibi bir soru gelebilir. Bu gayet normal bir durum. Genel manada mevsim ve sezona bağlı olarak uçak biletlerinde bir miktar indirim oldu. Bizler de bunu fırsata çevirmek istedik ve 3 ay geçerli olacak şekilde havayolu firmalarıyla anlaşarak biraz daha indirim elde ettik. Diğer yandan Suud hükumeti umre sezonunu hac mevsiminin bitiminden yaklaşık 2 ay sonra açıyordu. Şimdi aldıkları bir karar sonucunda haccın ardından umreler hemen başlayacak. Yaz dönemi olması nedeniyle umre noktasında sakin bir zaman dilimi. Dolayısıyla bu durumun da fiyatlara bir yansıması olumlu oldu. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde hamdolsun ekonomik açıdan, vatandaşlarımızın umre yapmasını kolaylaştıracak imkânlar ortaya çıktı.

Başta da ifade ettiğimiz gibi bu indirim şu anda 3 ay olarak planlandı çünkü 3 ayın sonunda sakin dönem geçmiş olacak ve tüm dünyadan insanlar umre için kutsal topraklara gelmeye başlayacak. Dolayısıyla bu durumun umre fiyatlarını bir miktar yükselteceğini düşünüyoruz, yani üç ay sonra fiyatların normale dönme ihtimali var. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz her zaman için vatandaşlarımıza en uygun şartlarda nasıl umre hizmeti verebiliriz diye çalışmalarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz inşallah.” (Haber Merkezi)