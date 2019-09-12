Diyarbakırlı annelere destek açıklaması

FATİH BATTAR

Nisa Kültür Platformu Diyarbakır’da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelere destek olmak amacıyla bir baın açıklaması gerçekleştirildi.

Platform adına bir açıklama yapan Yasemin Eyvazlı; “Nisa Kültür Platformu olarak terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından hesap soran annelerin yanındayız.” dedi

‘Bu korkusuz, şecaetli annelerimizin evlatlarını geri alabilmek için verdikleri haklı mücadeleyi sonunda kadar destekliyoruz.’ diyen Eyvazlı; “Annelerin bu fani dünyada evladından daha değerli bir varlığı yoktur. Evladının saçının teline zarar gelse dünyayı karşısına alabilecek güçteki annelerin kararlılıkla devam eden eylemleri gündemimizdeki yerini korumaktadır. Annelerimizin bu haklı isyanları, elinde binlerce masum insanın kanı olmasına rağmen her fırsatta kadın haklarından dem vuran, annelik duydukları üzerinden halkın duygularıyla oynayan eli kanlı terör örgüt ve onun uzantılarının asıl kirli yüzünü gözler önüne seren ibretlik bir durumdur.” şeklinde konuştu

Diyarbakırlı annelerden Hacire Akar ile başlayıp, Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer’le devam eden ‘Evladımı Geri İstiyorum’ çığlıkları gün geçtikçe büyümüş ve tüm insanlığın vicdanına ulaştığını belirten Eyvazlı; “Biz Anadolu kadınları tarih boyunca çocuklarına kına yakıp vatan savunması için davul zurna eşiliğinde yollamayı şeref bilmişizdir. HDP’nin kaçırıp terörist ve vatan haini olması için beyinlerini yıkadığı çocukların ana babaları yüreklerindeki yangın ile yaşıyorlar. Onların bu yürek yangınlarını bizlerde derinden hissediyoruz. Bu eylem yanlız annelerin değil, aynı zamanda babaların da büyük bir inançla sürdürdükleri samimi bir mücadeledir. Bizler nöbet tutan kadınları ve cesur aileleri canı gönülden destekliyoruz. Mazlumlar üzerinden politik hesapların sürdürülmesine razı değiliz.

Çocukların terörist yapılması için, devlete ve millete düşman yetiştirilmesi için dağa çıkarılması ne kadar zelil, aşağılayıcı ise Diyarbakır’da çocuklarını bu bataklıktan kurtarmak isteyen anaların bu onurlu mücadelesine karşı sessiz kalmak da aynı derecede utanç vericidir.

Siyaseti bir araç olarak kullanmaya barış ve özgürlük, kardeşlik adı altında çocuklarımızı terör örgütü PKK’ya kaçıranlara karşı mücadelesine devam eden annelerimizin yanındayız ve çocuk kıyımına sessiz kalmayacağız. Çocuklarımızın evlerine, ailelerine, okullarına dönmeleri için annelerin bu mücadelelerini sürdürmelerindeki kararlılıklarına sivil toplum kuruluşlarının verdiği desteğin önemine inanıyoruz ve onları yürekten desteklediğimizi altını çizerek belirtiyoruz. PKK’nın çocuklarımızı öldürmesine sessiz kalmayacağız. PKK’nın ve destekçilerinin yaptıkları anne ve evlat kıyımında bizler annelerimizin ve çocuklarımızın tarafındayız. Diyarbakır’dan yükselen annelerin feryadı, terör örgütü ve yandaşlarının planlarını Allah’ın izni ile bozacaktır.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2019, 14:41