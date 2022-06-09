Diyetisyen adayları beyaz önlük giydi

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Beslenme ve Diyetetik Kulübü işbirliğinde ‘1. Beslenme ve Diyetetik Kariyer Zirvesi’ düzenlendi. Zirvede Beslenme ve Diyetetik Bölümü birinci sınıf öğrencileride beyaz önlük giydi.

Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çubuk, bölüm öğretim üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

ÇUBUK: DİYETİSYENLİK SON DERECE ÖNEMLİ BİR MESLEK

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr Osman Çubuk, diyetisyenlik mesleğinin toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için 1. Basamak sağlık hizmetlerinden itibaren son derece önemli bir meslek olduğunun altını çizerek, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: “Beyaz önlüğünüzün ve mesleğinizin itibarını, saygınlığını korumanız için şu üç hususun önemli olduğunu unutmayın. Birincisi kişisel saygınlığınızı korumak. Bunun yolu bilgili ve donanımlı olmaktan geçmekte. İkincisi hasta ya da danışanlarla olan ilişkinizdir. Öncelikle hasta ve danışanınıza empati ile yaklaşmanız haklarına, kararlarına ve mahremiyetine saygılı olmanızdır. Üçüncüsü ise meslektaşlarını ve diğer sağlık profesyonelleri ile karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde pozitif ilişkiler geliştirmelisiniz ki hem kendi saygınlığınızı hem de mesleğinizin itibarını koyabilesiniz.”

DEKAN GÖKMEŞE: HEDEFİMİZ ÜSTÜN NİTELİKLİ PROFESYONEL DİYETİSYENLER YETİŞTİRMEK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe de fakülte olarak öncelikli hedeflerinin sağlık alanında başarılı fakültelerden biri olabilmek ve üstün nitelikli sağlık ekibi yetiştirmek olduğunu belirterek, “Fakültemiz bünyesinde bu yıl eğitim öğretime başlayan Beslenme ve Diyetetik Bölümümüz mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerilerle donanmış, üstün nitelikli profesyonel diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Alacağınız beslenme bilimleri eğitimleri, yaşam boyunca sahip olacağınız diyetisyenlik mesleğiniz ile insan ve toplum sağlığına katkınızın çok büyük olacağını düşünüyorum” dedi.

Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, öğrencilerden beklentilerinin ise mesleğin etik değerlerine sahip çıkmaları ve her durumda insani değerleri gözeterek, mesleki bilgi ve becerileri ile her ortamda özgüvenli bir duruş sergilemeyi beklediklerini söyledi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Çiğdem Dönmez Güngüneş ile Dr. Sabiha Şensöz de günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından Diyetisyen Serpil Uluçay ‘Devlet Hastanesinde Diyetisyen Olmak’, Diyetisyen Hülya Kayı Körüklü ‘Özel Hastanede Diyetisyen Olmak’, Diyetisyen Feyza Yıldırım ‘Toplu Beslenme Sistemlerinde Diyetisyen Olmak’, Diyetisyen Ayşin Avşar ‘Fonksiyonel Tıp Diyetisyen Olmak’, Diyetisyen Tuana Küçücük ‘Klinik Diyetisyen Olmak’, Diyetisyen Cem Kulağsız ‘Gençlik Spor Müdürlüğünde Diyetisyen Olmak’, Diyetisyen Elif Karakuş da ‘Sağlık Müdürlüğünde Diyetisyen Olmak’ konu başlıkları altında katılımcılara sunum yaptılar.

Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı Ahmet Serhat Afşar da programın ana sponsoru olan Eurotıp Sağlık Hizmetleri CEO'su Hüseyin Ahlatcı'ya teşekkür etti.

35 bölüm öğrencisinin beyaz önlük giydiği program pasta kesiminin ardından sona erdi.